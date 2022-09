Elezioni 2022, Tajani: “Forza Italia determinante per vittoria e governo” (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – “Fi è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo. Con i numeri e con i contenuti”. Lo scrive sui social Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi. Elezioni 2022 tutti i risultati “Forza Italia sarà decisiva, con i numeri in Parlamento, per le sue idee e anche per il sistema di relazioni nazionali e internazionali che ha costruito negli anni – confermano fonti di Fi – per far nascere e far lavorare il nuovo governo, un esecutivo che nasce finalmente con una forte legittimazione popolare. Abbiamo il dovere di fare presto e di iniziare il prima possibile ad affrontare e risolvere i problemi degli Italiani a partire ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – “Fi èper ladel centrodestra e saràper la formazione del nuovo. Con i numeri e con i contenuti”. Lo scrive sui social Antonio, coordinatore nazionale di Fi.tutti i risultati “sarà decisiva, con i numeri in Parlamento, per le sue idee e anche per il sistema di relazioni nazionali e internazionali che ha costruito negli anni – confermano fonti di Fi – per far nascere e far lavorare il nuovo, un esecutivo che nasce finalmente con una forte legittimazione popolare. Abbiamo il dovere di fare presto e di iniziare il prima possibile ad affrontare e risolvere i problemi deglini a partire ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - DiplomaziaTW : RT @ilgiornale: Emergono ottime prospettive per il #centrodestra in questa tornata elettorale: #FDI di #GiorgiaMeloni stacca nettamente il… - adyglio : RT @ilpost: Gli exit poll delle elezioni politiche -