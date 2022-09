Elezioni 2022: quali vip hanno votato? (Di domenica 25 settembre 2022) Quante celebrità si sono recate alle urne per le Elezioni 2022? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 25 settembre 2022) Quante celebrità si sono recate alle urne per le? su Donne Magazine.

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte in fila al seggio accarezza un cagnolino. Dopo il voto dimentica i documenti e scherza coi giornali… - SiracusaPost : ?? Elezioni 2022, affluenza alle urne: alle 19 in provincia di Siracusa ha votato il 41,24% ?? - see_lallero : RT @Frenkoz: Oltre a #queerinale ecco la guida del grande @see_lallero -