Elezioni 2022 | Meloni trionfa | il mondo si preoccupa Orban si congratula | “Vittoria meritata” L’allarme di Parigi | “Vigileremo sul rispetto dei diritti umani” Il ministro degli Esteri di Madrid | “I populismi finiscono sempre in catastrofe”

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - fingolfin00 : perfetto - Oltreilfatto : Elezioni 2022: centrodestra vittorioso, Giorgia Meloni premier -

Terremoto politico in Toscana, che per la prima volta alle politiche vede prevalere il centrodestra. Con poche sezioni ancora da scrutinare, tranne poche eccezioni significative come la vittoria di ...Pietrangelo Buttafuoco sintetizza così il risultato dellepolitiche del 25 settembre in un colloquio con Repubblica. Nell'intervista lo scrittore, che della leader vincitrice di queste ...Subito sotto il centrodestra. Alle 10.04 di oggi, 26 settembre 2022, i dati sono praticamente definitivi. Dafne Musolino ha ottenuto il 29,99% dei voti al Senato, mentre Francesco Gallo , ormai possia ...La vittoria del centro destra nelle elezioni politiche italiane era un risultato ampiamente previsto da mercati. Di conseguenza, stando alle prime indicazioni degli analisti, confermate dall’andamento ...