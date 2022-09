Elezioni 2022: Meloni trionfa. Il Cremlino: “Pronti a dare il benvenuto a qualsiasi forza politica più costruttiva con la Russia”. Letta: “Se siamo a questo è perché Conte ha fatto cadere Draghi. Presto il congresso Pd, non mi ricandido”. Salvini: “Il dato della Lega non mi soddisfa, ma ora saremo protagonisti del governo” (Di domenica 25 settembre 2022) Orban si congratula: «Vittoria meritata». Madrid: «I populismi finiscono sempre in catastrofe». L’allarme di Parigi: «Vigileremo sul rispetto dei diritti umani» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 25 settembre 2022) Orban si congratula: «Vittoria meritata». Madrid: «I populismi finiscono sempre in catastrofe». L’allarme di Parigi: «Vigileremo sul rispetto dei diritti umani»

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - DQuotidiana : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | Alla Camera Fratelli d'Italia è il partito più votato nella metà delle regioni italiane, in particolare a… - ilPontormo : RT @AnneseLuana: @EsercitoCrucian Esito elezioni 2022: Friedman, Jeabreal, Saviano, Elodie in coda all'aeroporto...solo andata...il resto é… -