Elezioni 2022 | Letta saluta e scatta foto con militanti Pd davanti seggio di Testaccio Le immagini

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Vogliamo la pace, facciamoci sentire”. E dalla piazza M5s si alza il coro - zazoomblog : Elezioni 2022 presidente Mattarella ha votato a Palermo - #Elezioni #presidente #Mattarella - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sul 'Fatto Quotidiano' di oggi, il commento di Andrea Scanzi prima delle elezioni ?? -

Volti noti e new entry. Candidati radicati sul territorio, altri catapultati qui e altri ancora finiti in trasferta. La Tuscia si prepara al voto di domani con un Parlamento che, per la prima volta, ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha votato a Palermo, all'istituto comprensivo Giovanni XXIII - Piazzi, in via Mario Rutelli, al seggio 535. In tanti gli elettori ad accoglierlo all'...Stamattina si sono anche aperti, regolarmente, i seggi per le elezioni politiche compresi quelli speciali con moduli per le zone alluvionate tra cui uno a Pianello di Ostra vicino al campo sportivo.Si può votare dalle 7 e fino alle 23 negli oltre 3.700 seggi aperti nella Capitale. Quattro milioni gli elettori nel Lazio ...