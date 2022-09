Elezioni 2022, il Viminale: alle 19 affluenza al 51,16%, in calo di 7 punti rispetto al 2018. Meloni: “Oggi scriviamo la storia”. Salvini: “Il governo ce l’ho in testa”. Berlusconi: “Voglio più voti della Lega” (Di domenica 25 settembre 2022) Seggi aperti fino alle 23. Mattarella il primo a votare a Palermo. Dal leader del Carroccio a Renzi, quasi tutti rompono il silenzio elettorale. File ai seggi anche a causa del «tagliando antifrode» Leggi su lastampa (Di domenica 25 settembre 2022) Seggi aperti fino23. Mattarella il primo a votare a Palermo. Dal leader del Carroccio a Renzi, quasi tutti rompono il silenzio elettorale. File ai seggi anche a causa del «tagliando antifrode»

