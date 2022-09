Elezioni 2022 | il Viminale | alle 19 affluenza al 51 | 16% | in calo di 7 punti rispetto al 2018 Meloni | “Oggi scriviamo la storia” Salvini | “Il governo ce l’ho in testa” Da FdI 400 giornalisti accreditati

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Seggi aperti fino alle 23. Segui la diretta di #Rainews24 sullo speciale elezioni: Italia al voto #ElezioniPolitiche2022 htt… - Ilsolito_In : RT @RaiNews: Seggi aperti fino alle 23. Segui la diretta di #Rainews24 sullo speciale elezioni: Italia al voto #ElezioniPolitiche2022 htt… -

Urne chiuse alle 23. Segui lo spoglio live per sapere chi ha vinto le. Affluenza in forte calo rispetto alla precedente tornata ...- Italia al voto per eleggere il nuovo Parlamento. In Sicilia alle urne anche per il presidente di Regione e l'Assemblea regionale. Il dato dell'affluenza alle 19 è di sette punti in meno rispetto al ...Le emozioni della notte elettorale in tempo reale. Non solo i risultati, ma la cronaca minuto per minuto di quel che accade nei seggi e ai comitati elettorali dei partiti. I primi commenti a caldo e i ...In tempo reale lo scrutinio nei collegi di Cosenza e Provincia (Ionio e Tirreno) per l'elezione dei rappresentati della Camera dei Deputati ...