Elezioni 2022, gli exit poll: FdI tra 22-26%, Pd tra 17 e 21%, M5S 13,5-17,5%, Lega 8,5%-12,5%, Terzo Polo 6,5-8,5%, Forza Italia tra il 6 e l’8% (Di domenica 25 settembre 2022) Seggi chiusi. Mattarella il primo a votare a Palermo. Dal leader del Carroccio a Renzi, quasi tutti rompono il silenzio elettorale. File ai seggi anche a causa del “tagliando antifrode”. Emilia in testa, maglia nera alla Campania, ma i votanti in generale calano: e al Sud e nei comuni meno poPolosi è un crollo. A Torino meno 8 per cento Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 25 settembre 2022) Seggi chiusi. Mattarella il primo a votare a Palermo. Dal leader del Carroccio a Renzi, quasi tutti rompono il silenzio elettorale. File ai seggi anche a causa del “tagliando antifrode”. Emilia in testa, maglia nera alla Campania, ma i votanti in generale calano: e al Sud e nei comuni meno posi è un crollo. A Torino meno 8 per cento

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - dianagiuseppe06 : RT @RaiNews: Exit poll stime seggi Senato #ElezioniPolitiche2022 - abbaleksandr : Elezioni 2022, i risultati in diretta: exit poll, proiezioni e dati in tempo reale- -