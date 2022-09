Elezioni 2022, Forza Italia all’8% ‘tiene’ e a sorpresa aggancia Lega (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Caimano è tornato. Con la sua Forza Italia, data all’8 per cento dagli exit poll, ora Silvio Berlusconi viaggia appaiato con la Lega di Matteo Salvini crollata sotto il 10 per cento, sorprendendo tutti, a cominciare dagli stessi azzurri, che a mezza bocca già cantavano il de profundis. L’unico a crederci davvero, raccontano, era solo lui. Tant’è che ieri mattina, dopo aver votato a Milano, a pranzo con alcuni militanti forzisti aveva pronosticato un possibile sorpasso sul Carroccio, ritagliandosi il ruolo di king maker del centrodestra (”Cercherò di fare il regista del prossimo governo”). Considerato dagli alleati e non solo, ormai avanti nell’età e marginale, il Cav si riprende la scena, dimostrando ancora una volta, spiegano fonti azzurre, con la sua campagna anche sui social, dalle ‘video pillole’ quotidiane allo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Caimano è tornato. Con la sua, data all’8 per cento dagli exit poll, ora Silvio Berlusconi viaggia appaiato con ladi Matteo Salvini crollata sotto il 10 per cento, sorprendendo tutti, a cominciare dagli stessi azzurri, che a mezza bocca già cantavano il de profundis. L’unico a crederci davvero, raccontano, era solo lui. Tant’è che ieri mattina, dopo aver votato a Milano, a pranzo con alcuni militanti forzisti aveva pronosticato un possibile sorpasso sul Carroccio, ritagliandosi il ruolo di king maker del centrodestra (”Cercherò di fare il regista del prossimo governo”). Considerato dagli alleati e non solo, ormai avanti nell’età e marginale, il Cav si riprende la scena, dimostrando ancora una volta, spiegano fonti azzurre, con la sua campagna anche sui social, dalle ‘video pillole’ quotidiane allo ...

