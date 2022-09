Elezioni 2022 | cosa accadrà per la scuola? LIVE Lunedì 26 settembre alle 14 | 00 con Santarpia e Corlazzoli

(Di domenica 25 settembre 2022) L'Italia decide. Oltre 50 milioni di italiani al voto per rinnovare il Parlamento. Per 2,6 milioni è la prima voltaurne, 4,7 milioni all'estero, 61.500 sezioni, oltre 180mila scrutatori. L'articolo .

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - krvcktr : RT @ilterzosegreto: SPOT FRATELLI D'ITALIA - Elezioni 2022 #ilterzosegretodisatira #elezioni2022 #25settembre @FratellidItalia @GiorgiaMelo… - Alrip_ : RT @browncis1: Salvini under Elezioni 2022 -

Il dipartimento delle Autonomie locali della Regione siciliana ha intanto aggiornato il dato relativo alleRegionali, che tuttavia non è ancora definitivo perché mancano ancora 24 Comuni, ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato a Palermo, all'istituto comprensivo Giovanni XXIII - Piazzi, in via Mario Rutelli, al seggio 535. In tanti gli elettori ad accoglierlo all'...È successo, ad esempio, alla sezione 59 nella scuola Vivante, dove gli animi si sono riscaldati tra quelli che erano fila da molto tempo.Alle 12 ha votato il 19,21%, dunque un'affluenza in linea con le elezioni del 2018 eppure ai seggi gli italiani stanno facendo la fila, ...