Elezioni 2022, code e polemiche per il ‘tagliando antifrode’ (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – code, procedure rallentate e qualche protesta ai seggi con possibile ‘sforamento’ – come annunciato dal Viminale – delle operazioni di voto anche oltre le 23. ‘Imputato’ numero uno: il tagliando antifrode, il talloncino attaccato alla scheda elettorale con un codice corrispondente a ciascun votante, che serve a garantire che la scheda riconsegnata dall’elettore dopo il voto in cabina sia la stessa che gli viene consegnata al momento dell’arrivo al seggio, evitando così le frodi. “Ciò che rallenta è il tagliando antifrode apposto sulle schede – conferma su Twitter Camilla, una scrutatrice – perché oltre a documento d’identità, tessera elettorale e via dicendo dobbiamo annotare anche il numero del tagliando sia per la Camera che per il Senato, e questo ovviamente fa perdere tempo”. Introdotto dal ‘Rosatellum’ come contrasto al voto di scambio per le ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) –, procedure rallentate e qualche protesta ai seggi con possibile ‘sforamento’ – come annunciato dal Viminale – delle operazioni di voto anche oltre le 23. ‘Imputato’ numero uno: il tagliando antifrode, il talloncino attaccato alla scheda elettorale con un codice corrispondente a ciascun votante, che serve a garantire che la scheda riconsegnata dall’elettore dopo il voto in cabina sia la stessa che gli viene consegnata al momento dell’arrivo al seggio, evitando così le frodi. “Ciò che rallenta è il tagliando antifrode apposto sulle schede – conferma su Twitter Camilla, una scrutatrice – perché oltre a documento d’identità, tessera elettorale e via dicendo dobbiamo annotare anche il numero del tagliando sia per la Camera che per il Senato, e questo ovviamente fa perdere tempo”. Introdotto dal ‘Rosatellum’ come contrasto al voto di scambio per le ...

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler… - himeralive : Elezioni: l'affluenza alle urne a Termini Imerese alle ore 19 è al 44% #AffluenzaurneTerminiImerese… - vanessarnoldo : RT @tvlipains: Elezioni 2022: forse per la prima volta, sinceramente scontenta anche di coloro che ho votato. Immagino di non essere l'unic… -