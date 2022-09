Elezioni 2022, centrodestra si avvicina a soglia 66%: cosa dicono gli exit poll (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli exit poll indicano una maggioranza larga per il centrodestra sia alla Camera sia al Senato. Non sono voti reali ma se fossero confermati dai risultati finali si avvicinerebbe al 66%, soglia chiave per il via libera alle riforme costituzionali che si raggiunge con 132 senatori e 264 deputati. In base al primo Instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24, al Senato al centrodestra andrebbero 115 seggi su 200 e alla Camera 228 seggi su 400. Le percentuali sarebbero rispettivamente il 57,5% e il 57%. In base al primo exit poll di Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%, alla Camera al centrodestra vanno 227-257. In base al primo exit poll di Consorzio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Gliindicano una maggioranza larga per ilsia alla Camera sia al Senato. Non sono voti reali ma se fossero confermati dai risultati finali si avvicinerebbe al 66%,chiave per il via libera alle riforme costituzionali che si raggiunge con 132 senatori e 264 deputati. In base al primo Instantdi Quorum/Youtrend per Sky Tg24, al Senato alandrebbero 115 seggi su 200 e alla Camera 228 seggi su 400. Le percentuali sarebbero rispettivamente il 57,5% e il 57%. In base al primodi Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione dell’80%, alla Camera alvanno 227-257. In base al primodi Consorzio ...

