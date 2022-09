Elezioni 2022, Berlusconi vota a Milano: “Mai vista tanta fila” (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha votato nel seggio di via Fratelli Ruffini, a Milano. Ad accompagnare l’ex premier la compagna Marta Fascina. “Tutti in fila per votare, che bravi, è la prima volta che vedo una fila per andare a votare” ha detto Berlusconi entrando al seggio. Ad attenderlo fuori dalla scuola alcuni parlamentari azzurri tra cui la senatrice e coordinatrice lombarda, Licia Ronzulli, il responsabile dei dipartimenti Alessandro Cattaneo, la coordinatrice milanese Cristina Rossello, altri esponenti del partito, e alcuni curiosi. “Non c’è nessuno di questi leader che abbia mai lavorato, ma per chi votiamo?”, ha affermato mentre era in fila. “Rimango solo io che ho lavorato – ha aggiunto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente di Forza Italia, Silvio, hato nel seggio di via Fratelli Ruffini, a. Ad accompagnare l’ex premier la compagna Marta Fascina. “Tutti inperre, che bravi, è la prima volta che vedo unaper andare are” ha dettoentrando al seggio. Ad attenderlo fuori dalla scuola alcuni parlamentari azzurri tra cui la senatrice e coordinatrice lombarda, Licia Ronzulli, il responsabile dei dipartimenti Alessandro Cattaneo, la coordinatrice milanese Cristina Rossello, altri esponenti del partito, e alcuni curiosi. “Non c’è nessuno di questi leader che abbia mai lavorato, ma per chi votiamo?”, ha affermato mentre era in. “Rimango solo io che ho lavorato – ha aggiunto ...

