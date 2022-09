Elezioni 2022, Berlusconi: “Salvini non ha lavorato mai” (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – “Con la Lega noi andiamo d’accordissimo perché io ho nutrito un’amicizia fruttuosa con Matteo Salvini, che è una brava persona, ma ha bisogno di essere un po’ inquadrato, anche lui non ha lavorato mai”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando in un bar di Milano con alcuni esponenti azzurri, dopo aver votato nel seggio di via Fratelli Ruffini. “Un’altra cosa si cui abbastanza convinto – ha sottolineato l’ex premier – è che voglio più voti della Lega”. “Qualunque cosa dica, io a Silvio Berlusconi vorrò sempre bene lo stesso”. Ad affermarlo è il leader della Lega, Matteo Salvini in un tweet. Anche se non lo cita il riferimento è probabilmente alle dichiarazioni di Berlusconi in un bar. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – “Con la Lega noi andiamo d’accordissimo perché io ho nutrito un’amicizia fruttuosa con Matteo, che è una brava persona, ma ha bisogno di essere un po’ inquadrato, anche lui non hamai”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio, parlando in un bar di Milano con alcuni esponenti azzurri, dopo aver votato nel seggio di via Fratelli Ruffini. “Un’altra cosa si cui abbastanza convinto – ha sottolineato l’ex premier – è che voglio più voti della Lega”. “Qualunque cosa dica, io a Silviovorrò sempre bene lo stesso”. Ad affermarlo è il leader della Lega, Matteoin un tweet. Anche se non lo cita il riferimento è probabilmente alle dichiarazioni diin un bar. L'articolo proviene da Italia Sera.

ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.”. Silvestri: “Avanzata centrodestra è r… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte in fila al seggio accarezza un cagnolino. Dopo il voto dimentica i documenti e scherza coi giornali… - SiracusaPost : ?? Elezioni 2022, affluenza alle urne: alle 19 in provincia di Siracusa ha votato il 41,24% ?? - see_lallero : RT @Frenkoz: Oltre a #queerinale ecco la guida del grande @see_lallero -