Elezioni 2022 | alle 23 l’affluenza supera il 64% In calo rispetto al 2018

Roma – Elezioni 2022, alle 23 l'affluenza alle urne per il rinnovo della Camera è stata del 64,13% secondo i dati del Viminale (4.060 sezioni su 7.904). Al Senato (4.658 sez. su 7.904) affluenza al 64,18%. Entrambi i dati sono in calo rispetto alla precedente tornata elettorale. l'affluenza NELLE REGIONI Nel Lazio l'affluenza alle 19 è stata del 53,18% contro 55,47% nel 2018, in Lombardia del 58,35% contro il 62,27%. In Campania l'affluenza è stata del 38,72% contro 52,57% nel 2018. In Abruzzo l'affluenza è stata del 51,38% contro 61,28% nel 2018. In Basilicata è stata del 41,27% contro 53,13%, in Calabria del 36,92% contro 49,64%

