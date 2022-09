Elezioni 2022, alle 12 affluenza al 18,55%: in calo rispetto 2018 (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Secondo i dati, ancora parziali, del Viminale alle 12 l’affluenza alle urne per il rinnovo della Camera è del 18,55%. Le rilevazioni si riferiscono al momento alle sezioni di 4.671 comuni su 7.904. Il prossimo dato si avrà alle 19, mentre per il Senato è previsto solo il dato finale, alle 23. alle scorse Elezioni politiche, nel 2018, alla stessa ora di domenica aveva votato il 19,24% degli aventi diritto. SI VOTA FINO alle 23 Urne aperte, fino alle 23, per le Elezioni politiche 2022. Sono 50.869.304 gli elettori chiamati al voto, di cui 4.741.790 all’estero. A chi si reca al seggio vengono consegnate due schede: una rosa per la Camera, una gialla ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Secondo i dati, ancora parziali, del Viminale12 l’urne per il rinnovo della Camera è del 18,55%. Le rilevazioni si riferiscono al momentosezioni di 4.671 comuni su 7.904. Il prossimo dato si avrà19, mentre per il Senato è previsto solo il dato finale,23.scorsepolitiche, nel, alla stessa ora di domenica aveva votato il 19,24% degli aventi diritto. SI VOTA FINO23 Urne aperte, fino23, per lepolitiche. Sono 50.869.304 gli elettori chiamati al voto, di cui 4.741.790 all’estero. A chi si reca al seggio vengono consegnate due schede: una rosa per la Camera, una gialla ...

