Elenoire Ferruzzi scoppia a piangere e Luca Salatino la consola (VIDEO) (Di domenica 25 settembre 2022) Il pianto di Elenoire Ferruzzi Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi si erano avvicinati molto nei primissimi giorni del GF Vip 7. Quando, però, lei si è dichiarata all’ex tronista di Uomini e Donne qualcosa si è rotto. Tra loro, in seguito, è anche scoppiata una lite molto accesa e sono volate parole particolarmente forti: “Va L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 25 settembre 2022) Il pianto diedsi erano avvicinati molto nei primissimi giorni del GF Vip 7. Quando, però, lei si è dichiarata all’ex tronista di Uomini e Donne qualcosa si è rotto. Tra loro, in seguito, è ancheta una lite molto accesa e sono volate parole particolarmente forti: “Va L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - GrandeFratello : Di certo ha le idee molto chiare... la DIVA di questa edizione DEVE essere lei. A lei del giudizio altrui, semplice… - trash_italiano : Dicembre 2022, Cinecittà La produzione del #GFVIP e Alfonso Signorini decidono di far entrare una nuova concorrent… - zazoomblog : Gf Vip 7 Elenoire Ferruzzi come un fiume in piena contro Luca Salatino: “Basta deve uscire! E io se voglio…” -… - Zoemassew : RT @Vanessa89125464: 'ha un disagio mentale non sta bene di testa' 'vedi che figura gli faccio fare” 'o vado via io o va via lui. Ma pens… -