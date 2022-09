Ecco l' affluenza alle ore 12 | dato pesante | primo indizio sul risultato finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) L'Italia vota per le elezioni politiche e durne emergono i primi indizi significativi su come potrebbe finire questa sera: l'ore 12, quando i dati sono relativi a 4.275 comuni su 7.904, si attesta al 18,41%, secondo i dati del Viminale.precedenti elezioni alla stessa ora era al 19,17%. In leggero calo, dunque, nonostante in questa tornata si voti in un solo giorno. Ilsull'astensione potrebbe dire molto sul verdettoe non a caso, nell'impossibilità di comunicare i numeri e le percentuali dei sondaggi realizzati nelle ultime due settimane, gli esperti si stanno concentrando proprio sulla porzione di indecisi che alla fine decideranno di esercitare il loro diritto/dovere di voto e di andare a mettere una croce sulla scheda elettorale. A differenza ...