È imputato con Emiliano. Ma da domani sarà deputato (Di domenica 25 settembre 2022) Il capo di gabinetto del governatore accusato di finanziamento illecito. Nell'udienza di ieri un finanziere ha testimoniato: "Fecero togliere il nome di Emiliano dalla fattura"

