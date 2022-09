È il giorno del voto. Dopo le ingerenze straniere parola agli italiani (Di domenica 25 settembre 2022) Oggi finalmente la parola passa agli italiani. Urne aperte dalle 7 alle 23 per scegliere i nuovi seicento parlamentari. Un numero ridotto rispetto al passato grazie alla riforma che ha tagliato 230 deputati e 115 senatori. Un fatto significativo da tenere in considerazione per capire la solidità della maggioranza che uscirà dal voto. La campagna elettorale che ci lasciamo alle spalle è stata sicuramente inedita. Per due fattori. Primo: si è combattuta d'estate. Secondo: mai come stavolta è stata contrassegnata dai tentativi d'ingerenza stranieri. Istituzioni europee, capi di governo, ambasciate e media sono entrati a gamba tesa cercando di influenzare, più o meno consapevolmente, il voto. Il premier uscente Mario Draghi si è tenuto fuori dalla partita quasi fino all'ultimo. Poi, pochi ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 settembre 2022) Oggi finalmente lapassa. Urne aperte dalle 7 alle 23 per scegliere i nuovi seicento parlamentari. Un numero ridotto rispetto al passato grazie alla riforma che ha tato 230 deputati e 115 senatori. Un fatto significativo da tenere in considerazione per capire la solidità della maggioranza che uscirà dal. La campagna elettorale che ci lasciamo alle spalle è stata sicuramente inedita. Per due fattori. Primo: si è combattuta d'estate. Secondo: mai come stavolta è stata contrassegnata dai tentativi d'ingerenza stranieri. Istituzioni europee, capi di governo, ambasciate e media sono entrati a gamba tesa cercando di influenzare, più o meno consapevolmente, il. Il premier uscente Mario Draghi si è tenuto fuori dalla partita quasi fino all'ultimo. Poi, pochi ...

