Dove sta il Pd? Al Nazareno ancora nessuno si presenta. E si rosica per Conte (Di domenica 25 settembre 2022) (Roma). Sono secondi in ogni senso. Il Pd ha tre piani. Bene. La dirigenza sta al secondo. La stampa al terzo. Un giornalista svedese: “Sgusi, cergo depudado per kiedere gommento risultato eleddorale”. Niente. Gli unici a commentare le proiezioni sono gli uomini della sicurezza: “Anvedi, quello di La7 è quello pejo”. Si dice che sia arrivato Peppe Provenzano, il vicesegretario del Pd, ma qui non è pervenuto. Una bravissima collega dice che in Sicilia il Pd, alle elezioni regionali, è stato superato da Cateno De Luca (è un politico pittoresco e si fa chiamare Scateno De Luca, si è pure spogliato in Aula). I direttori dei giornali e dei Tg chiedono giustamente ai cronisti (ce n’è uno impettito da un’ora, non si è mai mosso, e sorride sempre. Si piace) “mandateci video con i deputati. Trovatene uno! Dico uno!”. E il giornalista di un Tg Rai: “Direttore, stiamo cercando in tutti i modi di ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 25 settembre 2022) (Roma). Sono secondi in ogni senso. Il Pd ha tre piani. Bene. La dirigenza sta al secondo. La stampa al terzo. Un giornalista svedese: “Sgusi, cergo depudado per kiedere gommento risultato eleddorale”. Niente. Gli unici a commentare le proiezioni sono gli uomini della sicurezza: “Anvedi, quello di La7 è quello pejo”. Si dice che sia arrivato Peppe Provenzano, il vicesegretario del Pd, ma qui non è pervenuto. Una bravissima collega dice che in Sicilia il Pd, alle elezioni regionali, è stato superato da Cateno De Luca (è un politico pittoresco e si fa chiamare Scateno De Luca, si è pure spogliato in Aula). I direttori dei giornali e dei Tg chiedono giustamente ai cronisti (ce n’è uno impettito da un’ora, non si è mai mosso, e sorride sempre. Si piace) “mandateci video con i deputati. Trovatene uno! Dico uno!”. E il giornalista di un Tg Rai: “Direttore, stiamo cercando in tutti i modi di ...

