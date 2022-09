L'Eco di Bergamo

Tre giorni dedicati agli ex allievi, amici, collaboratori e benefattori, dell'istituzione fondata daVavassori . "fu tanto caro a tutti per i segni profondi che ha lasciato nell'...A Bergamo i fondi saranno destinati a cinque nidi comunali: Il Villaggio in viaVavassori (la cui demolizione e ricostruzione era già prevista nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche); I ... Don Bepo Vavassori, la sua opera educativa rivive negli allievi di ieri e di oggi Patronato San Vincenzo. Domenica 25 settembre l’assemblea annuale. Il superiore don Davide Rota: «Il nostro segreto è scommettere sul futuro». «La storia del Patronato San Vincenzo raggiunge i 95 anni ...Fino a domenica. Don Davide Rota: «La festa si inserisce nella tradizione del ritrovo degli ex allievi, legame forte che teniamo vivo». Torna fino a domenica la Festa del Patronato San Vincenzo, un’oc ...