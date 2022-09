DOMENICA IN E BALLANDO CON LE STELLE: PATTO D’ACCIAIO MARA VENIER E MILLY CARLUCCI (Di domenica 25 settembre 2022) Si balla a DOMENICA In! Ospite d’onore di MARA VENIER è MILLY CARLUCCI che presenta il cast della nuova edizione di BALLANDO con le STELLE, al via da sabato 8 ottobre. Si rinnova il PATTO D’ACCIAIO di Rai1 tra la regina della DOMENICA pomeriggio e la regina del sabato sera. DOMENICA 25 settembre, dalle 14 alle 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda la terza puntata della stagione 2022/2023 di DOMENICA In condotta da MARA VENIER. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. In apertura MILLY CARLUCCI interverrà per presentare il cast della nuova edizione di BALLANDO ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 25 settembre 2022) Si balla aIn! Ospite d’onore diche presenta il cast della nuova edizione dicon le, al via da sabato 8 ottobre. Si rinnova ildi Rai1 tra la regina dellapomeriggio e la regina del sabato sera.25 settembre, dalle 14 alle 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda la terza puntata della stagione 2022/2023 diIn condotta da. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. In aperturainterverrà per presentare il cast della nuova edizione di...

