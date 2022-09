"Dicono no Putin". Zar all'angolo? I fedelissimi si spaccano, terremoto in Russia (Di domenica 25 settembre 2022) Rifiutare la mobilitazione o disertare dalla guerra in Ucraina potrebbe costare caro ai cittadini e soldati russi. Il presidente Vladimir Putin ha, infatti, approvato emendamenti al codice penale della Federazione Russa secondo i quali i periodi di mobilitazione e la legge marziale sono riconosciuti come circostanze aggravanti nella commissione dei reati legati al codice militare. Con la nuova legge sono puniti molto più severamente i disertori e i renitenti alla leva, per cui è prevista anche la detenzione per un periodo che va dai cinque ai 15 anni. Nello specifico, le nuove misure in caso di non esecuzione dell'ordine del comandante in tempo di guerra e rifiuto di un militare di partecipare alle ostilità, prevedono una pena fino a 10 anni di carcere. Previsto poi un periodo di detenzione fino a 15 anni per chi dovesse disertare durante la mobilitazione, la legge ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 settembre 2022) Rifiutare la mobilitazione o disertare dalla guerra in Ucraina potrebbe costare caro ai cittadini e soldati russi. Il presidente Vladimirha, infatti, approvato emendamenti al codice penale della Federazione Russa secondo i quali i periodi di mobilitazione e la legge marziale sono riconosciuti come circostanze aggravanti nella commissione dei reati legati al codice militare. Con la nuova legge sono puniti molto più severamente i disertori e i renitenti alla leva, per cui è prevista anche la detenzione per un periodo che va dai cinque ai 15 anni. Nello specifico, le nuove misure in caso di non esecuzione dell'ordine del comandante in tempo di guerra e rifiuto di un militare di partecipare alle ostilità, prevedono una pena fino a 10 anni di carcere. Previsto poi un periodo di detenzione fino a 15 anni per chi dovesse disertare durante la mobilitazione, la legge ...

