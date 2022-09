Degustazioni | visite alle cantine | cene a tema | wine talks e cooking tales

Leggi su iodonna

(Di domenica 25 settembre 2022)nel Trentodoc Festival. Bollicine di montagna, in collaborazione con il Corriere della Sera. Dove bere un bicchiere di vino con panorama? A Trento dal 7 al 9 ottobre L’occasione per far conoscere il metodo classico di produzione dello spumante con sole uve trentine.INFO: Trento, diversi luoghi, dal 7 al 9 ottobre.corriere.it/trentodoc-festival iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Trentodoc Festival. Bollicine di montagna”: dal 7 al 9 ottobre iO Donna.