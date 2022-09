“De Ketelaere come Platini”, bomba Maldini: il motivo del paragone! Poi la verità sul futuro di Leao (Di domenica 25 settembre 2022) Nel corso del festival dello sport di Trento, il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini è intervenuto rilasciando diverse dichiarazioni sulle tematiche attuali del club rossonero. Sul colpo dell’estate rossonera, Charles De Ketelaere: “De Ketelaere? Innanzitutto il mercato è dinamico. Noi abbiamo provato a prendere Botman prima di Charles, che avrebbe esaurito quello che era il nostro budget e avremmo virato su altri calciatori per quel ruolo lì. Le nostre idee a maggio rispetto a quello che è successo alla fine non c’è quasi un filo conduttore. A questo punto del nostro cammino non dobbiamo prendere giocatori medi, ma di grandissima prospettiva: Charles è uno di questi.“ “È un 2001, ha fatto vedere cose importanti in Champions. C’è bisogno di tempo, so che il tifoso e i giornali non aspettano, ma noi dobbiamo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 settembre 2022) Nel corso del festival dello sport di Trento, il direttore dell’area tecnica del Milan, Paoloè intervenuto rilasciando diverse dichiarazioni sulle tematiche attuali del club rossonero. Sul colpo dell’estate rossonera, Charles De: “De? Innanzitutto il mercato è dinamico. Noi abbiamo provato a prendere Botman prima di Charles, che avrebbe esaurito quello che era il nostro budget e avremmo virato su altri calciatori per quel ruolo lì. Le nostre idee a maggio rispetto a quello che è successo alla fine non c’è quasi un filo conduttore. A questo punto del nostro cammino non dobbiamo prendere giocatori medi, ma di grandissima prospettiva: Charles è uno di questi.“ “È un 2001, ha fatto vedere cose importanti in Champions. C’è bisogno di tempo, so che il tifoso e i giornali non aspettano, ma noi dobbiamo ...

