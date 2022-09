Danimarca-Francia, gran gol al volo di Skov Olsen: l’ex Bologna affonda i bleus (VIDEO) (Di domenica 25 settembre 2022) affonda la Francia in casa della Danimarca. Dopo l’1-0 firmato da Dolberg, c’è il raddoppio a opera dell’ex esterno del Bologna, Andreas Skov Olsen, che si mette in proprio e con un gran tiro al volo di prima intenzione beffa Areola dai venti metri. Dopo un ottimo avvio, allo sbando in queste fasi i ragazzi di Deschamps nell’ultima sfida di Nations League. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022)lain casa della. Dopo l’1-0 firmato da Dolberg, c’è il raddoppio a opera delesterno del, Andreas, che si mette in proprio e con untiro aldi prima intenzione beffa Areola dai venti metri. Dopo un ottimo avvio, allo sbando in queste fasi i ragazzi di Deschamps nell’ultima sfida di Nations League. In alto ecco il. SportFace.

