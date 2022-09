Danimarca-Francia 2-0: 65 minuti per Giroud, Kjaer entra dalla panchina (Di domenica 25 settembre 2022) Brutta sconfitta per la Francia contro la Danimarca in Nations League. 65 minuti per Olivier Giroud, Simon Kjaer entra dalla panchina Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 settembre 2022) Brutta sconfitta per lacontro lain Nations League. 65per Olivier, Simon

junews24com : Danimarca Francia 2-0: che debacle senza Pogba e Rabiot - - sportli26181512 : Danimarca-Francia 2-0, spezzone di 19' minuti per Kjaer: La Danimarca, tra le mura amiche del Parken Stadion, ha vi… - 24Trends_Italia : 10. Pd - 50mille+ 11. Danimarca Francia - 50mille+ 12. Salvini - 50mille+ 13. Renato Zero - 50mille+ 14. Luca Arge… - milansette : Danimarca-Francia 2-0, spezzone di 19' minuti per Kjaer #acmilan #rossoneri - Bertolca10 : Francia battuta dalla Danimarca 2-0 in #NationsLeague. A segno Dolberg e Olsen. Transalpini che, aiutati dalla scon… -