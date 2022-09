"Dai tempi del Duce": insulti-Usa nel giorno del voto, operazione-fango contro Meloni (Di domenica 25 settembre 2022) Una palata di fango a orologeria su Giorgia Meloni. Dagli Stati Uniti, con tempismo molto poco sospetto, arrivano editoriali feroci nel giorno delle elezioni politiche italiane che sembrano mirare a disegnare scenari apocalittici in caso di vittoria del centrodestra. "Gli elettori italiani pronti a voltare pagina rispetto all'Europa", sintetizza una corrispondenza da Roma del New York Times. La leader di Fratelli d'Italia, insomma, potrebbe garantire una discontinuità anche in Europa, ma qui entrano in gioco i punti di vista. La sinistra italiana (che spesso Ispira per così dire i corrispondenti stranieri) usa l'argomento con fini terroristici, fantasticando di assi Roma-Visegrad, patti d'acciaio con Vox e Orban arrivando addirittura a parlare di uscita dell'Italia dall'Ue. "Con Giorgia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Una palata dia orologeria su Giorgia. Dagli Stati Uniti, consmo molto poco sospetto, arrivano editoriali feroci neldelle elezioni politiche italiane che sembrano mirare a disegnare scenari apocalittici in caso di vittoria del centrodestra. "Gli elettori italiani pronti a voltare pagina rispetto all'Europa", sintetizza una corrispondenza da Roma del New York Times. La leader di Fratelli d'Italia, insomma, potrebbe garantire una discontinuità anche in Europa, ma qui entrano in gioco i punti di vista. La sinistra italiana (che spesso Ispira per così dire i corrispondenti stranieri) usa l'argomento con fini terroristici, fantasticando di assi Roma-Visegrad, patti d'acciaio con Vox e Orban arrivando addirittura a parlare di uscita dell'Italia dall'Ue. "Con Giorgia ...

LaVeritaWeb : Poco o nulla è cambiato dai tempi di Luca Palamara: il parlamentino dei magistrati resta ostaggio di logiche sparti… - totdigente1 : @marcopalears Pensa alla figura emmerda se invece è Renzi. Siete in missione per i capitalisti di destra dai tempi del job act. - yerioscarwin : @youresogoldenvv patto di Varsavia. per dirti Togliatti è stato il primo a mediare con la dc fin dai tempi della co… - radical_cthulhu : (previa essiccazione) della femmina di un piccolo parassita (Dactylopius coccus) del cactus nopal. Sino ad allora i… - reikosmother : @zzaptrapp Perché è dai tempi di American Horror Story - Murder House che il culo di Evan è bramato -