Da Ostia al Titolo Italiano Società | le Fiamme Gialle Simoni trionfano a Rieti

(Di domenica 25 settembre 2022)– È stata lotta fino alla fine del secondo giorno di gare ai Campionati Italiani Giovanili di atletica. per assegnare i titoli societari Allievi e Allieve. Brinda il Lazio tra i maschi con leche vincono lo scudetto under 18, alzando la coppa per ildidopo i due giorni di gare a, stadio Guidobaldi. Per i gialloverdi 166 punti; dietro ci sono Studentesca con 162; Nissolino Intesatletica settima con 125.5 e dodicesima Atletica Futura Roma (79 punti). Al femminile vince Bracco con 184 punti, seguita dalle tre laziali Acsi Italia Atletica con 164 punti,148 punti, Studentesca 142 punti. Nell’ultima giornata, vittorie laziali per Furlani (lungo e alto), ...