Gazzetta_it : Da Onana a Gollini, così il mercato dei portieri ha rimescolato le carte #LaborsadiPedullà -

Firenze Viola

In un mese scarso il mondo dei portieri si è capovolto, come se il mercato non fosse esistito. Partiamo da chi non è stato premiato, pur avendo acquisito meriti enormi: Guglielmo Vicario e Lorenzo ...In panchina: Cordaz,, Acerbi, Bellanova, Asllani, Carboni, Gagliardini. Allenatore: Inzaghi 6. In panchina:, Cerofolini, Venuti, Terzic, Ranieri, Bianco, Gonzalez, Saponara. Allenatore: ... MAREGGINI A RFV, Gollini Searataccia non preclude valore Gianmatteo Mareggini ha parlato a Radio Firenzeviola partendo dal momento particolare di Gollini: "L'ho allenato e apprezzato ed è stato in difficoltà anche qui ...Gianmatteo Mareggini ha parlato a Radio Firenzeviola partendo dal momneto particolare di Gollini: "L'ho allenato e apprezzato ed è stato in difficoltà anche qui ...