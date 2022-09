Da binge watching a spoiler | le parole inglesi da sapere se si è appassionati di serie tv

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 25 settembre 2022) L’estate è sinonimo di relax e in molti colgono l’occasione per mettersi in pari con le proprietelevisive preferite. Cambridge University Press & Assessment, condivide e spiega 10da conoscere se si è amanti delletelevisive o semplicemente se non si vuole rischiare una brutta figura quando si parla con un TV-addict. Da, passando per cliffhanger e revival, ecco il “recap” dei terminiormai entrati anche nel vocabolario quotidiano degliitaliani.L’espressionenasce dall’unione di(traducibile con “abbuffata”) e...