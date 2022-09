Crolla l'affluenza alle 19: ecco il dato, chi "gode". Il sospetto: cosa c'è dietro (Di domenica 25 settembre 2022) Si avvicinano le 23, ora in cui chiuderanno le urne di queste elezioni politiche e regionali in Sicilia. alle 19, ecco i secondi dati sull'affluenza, che registra un crollo: alle 19 - ma il dato è ancora parziale - ha votato il 50,01% degli aventi diritto. È quanto rende noto il sito del ministero dell'Interno. Per fare un confronto alle scorse elezioni politiche, nel 2018, alla medesima ora aveva votato il 58,48% degli aventi diritto. Possibile che il calo dell'affluenza sia dovuto al tagliando anti-frode, novità sulle schede elettorali che sta rallentando e non poco le operazioni. Eppure, alle 12 - primo dato dell'affluenza diffuso in giornata - l'affluenza si era assestata al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Si avvicinano le 23, ora in cui chiuderanno le urne di queste elezioni politiche e regionali in Sicilia.19,i secondi dati sull', che registra un crollo:19 - ma ilè ancora parziale - ha votato il 50,01% degli aventi diritto. È quanto rende noto il sito del ministero dell'Interno. Per fare un confrontoscorse elezioni politiche, nel 2018, alla medesima ora aveva votato il 58,48% degli aventi diritto. Possibile che il calo dell'sia dovuto al tagliando anti-frode, novità sulle schede elettorali che sta rntando e non poco le operazioni. Eppure,12 - primodell'diffuso in giornata - l'si era assestata al ...

iamsalvonic : Crolla l’affluenza alle 19. 48% contro il 57% del 2018 alla stessa ora. Si perde il 10% di affluenza rispetto a ci… - 28habitss : RT @SBidimedia: Continua a rimanere bassissima l'#affluenza alle ore 19 2876 comuni su 7904 Crolla di 13 pt in Calabria, 12 in Basilicata… - vvvaaallliiii : Continua a rimanere bassissima l'#affluenza alle ore 19 2876 comuni su 7904 Crolla di 13 pt in Calabria, 12 i… - TomFinley19 : RT @SBidimedia: Continua a rimanere bassissima l'#affluenza alle ore 19 2876 comuni su 7904 Crolla di 13 pt in Calabria, 12 in Basilicata… - GabrieleErta : RT @SBidimedia: Crolla l'#affluenza alle ore 19 814 comuni su 7904 Affluenza al 48,25% contro il 57,85% di 4 anni fa (-9,6%) #ElezioniPol… -