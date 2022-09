Covid oggi | in Italia 18 797 nuovi casi Il bollettino del 25 settembre 2022

LaVeritaWeb : Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i p… - meb : Nei mercati di Val Melaina e Talenti: una delle nostre priorità è stare accanto a chi dopo il Covid si trova oggi a… - Agenzia_Ansa : L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato inaugurato oggi, dopo essere stato cancellato per due anni di fila a cau… - telodogratis : Covid oggi Italia, 18.797 contagi e 13 morti: bollettino 25 settembre - TuttoSuRoma : Covid oggi Lazio, 1.834 contagi. A #Roma 851 nuovi casi -

Sky Tg24

LAZIO - Sono 1.834 i nuovi contagi da Coronavirus, 25 settembre 2022 in Lazio, secondo i datidell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun decesso. Nelle ultime 24 ...I morti sono 13, ma cresce ancora il tasso di positività (15,5%). Lieve aumento dei ricoveri, mentre le terapie intensive segnano - ... Covid, il bollettino: 18.797 nuovi casi e 13 morti. Tasso di positività al 15,5%. LIVE Una positività è stata intercettata da tampone, le altre da test antigenici. Ancora oltre 2700 le persone in isolamento ...Con 20.376 tamponi effettuati, sono 3.120 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo al 15,3% (ieri 15,9%). Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva (8), e in calo negli al ...