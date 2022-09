Covid | il bollettino | 18 797 nuovi casi e 13 morti Tasso di positività al 15 | 5% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 25 settembre 2022) È l'ultima rilevazione in merito all'andamento dell'epidemia in Italia dell'Istituto superiore di Sanità nel suo Report esteso che accompagna il monitoraggio settimanale, anche se i dati, precisa l'Iss, sono in via di consolidamento per gli ultimi sette giorni. Via libera del ministero ai vaccini somministrati su richiesta a chi ha sopra i 12 anni. A fine mese via l'obbligo di mascherina anche su bus, metro e treni, dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre