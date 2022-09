(Di domenica 25 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore sono 18.797 icontagi, contro i 22.265 di ieri. I tamponi sono 121.510 (ieri 152.421), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 15,4% (ieri era al 14,6%). Le persone in terapia intensiva sono 125 (-1), quelle nei reparti ordinari 3.321 (+28). A fine mese via l'obbligo di mascherina anche su bus, metro e treni, dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. La seconda scadenza arriverà invece il 31 ottobre

zazoomblog : Covid oggi Italia 18.797 contagi e 13 morti: bollettino 25 settembre - #Covid #Italia #18.797 #contagi - palermo24h : Covid, bollettino Sicilia del 25 settembre: aumentano i tamponi, ma diminuiscono i contagi - morgangrenier1 : RT @Corriere: Il bollettino 18.797 nuovi casi e 13 morti. Tasso al 15,5% - SkyTG24 : #Covid19 #Lombardia, bollettino: 3.120 nuovi casi su 20.376 tamponi - palermo24h : Covid in Sicilia, i dati analitici delle nove province: bollettino 25 settembre -

Sky Tg24

Il totale dei casi dirilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.303.606. E' quanto emerge daldel ministero della Salute. Sono 125 i pazienti ricoverati in terapia ...Il totale dei casi dirilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.303.606. E' quanto emerge daldel ministero della Salute. Sono 125 i pazienti ricoverati in terapia ... Covid, il bollettino: 18.797 nuovi casi e 13 morti. Tasso di positività al 15,4%. LIVE Il report di domenica 25 settembre fornito dalla Regione. Tasso di positività al 15,3 per cento. In calo i ricoveri nei reparti Covid degli ospedali della Lombardia (-12) ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...