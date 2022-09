Cosa c’è dietro al Taiwan-first di Giorgia Meloni

Leggi su formiche

(Di domenica 25 settembre 2022) Dall’incontro con il rappresentante diplomaticoese in Italia, Andrea Sing Ying Lee, con tanto di photo-opportunity, alla recente intervista con la Central News Agency, CNA – agenzia stampa diche ha mandato domande scritte a diversi politici italiani a proposito delle relazioni Roma-Pechino –, leader di Fratelli d’Italia e potenziale vincitrice delle elezioni odierne, dimostra di avere un interesse particolare per il dossier Taipei. Questo allineamento pubblico con la Repubblica di Cina si lega a un posizionamento internazionale chevuole sottolineare e manda un messaggio a Washington.e Ucraina sono le faglie lungo cui la tettonica globale del confronto Democrazie contro Autocrazie è in fase di maggiore stress. Una posizione chiara è ciò che ...