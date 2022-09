Corriere dello Sport – Taarabt trova squadra, è un nuovo giocatore dell’All Nasr (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 15:40:51 Arrivano conferme dal Corriere: Adel Taarabt ha trovato la sua nuova squadra. L’ex giocatore del Milan, che da poco si era svincolato dal Benfica, è infatti ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Nasr, allenata dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia, e che milita nel campionato saudita. Ha scelto la maglia numero 49 per questa nuova avventura. Taarabt: è stato anche al Genoa Taarabt, centrocampista classe ’89, oltre aver vestito la maglia rossonera, in Italia è stato anche al Genoa. All’estero, ha militato nel Lens, nel Tottenham, nel Qpr e nel Fulham prima di sbarcare nel campionato portoghese, con il Benfica, lasciato ufficialmente lo scorso 2 settembre. Guarda il video Milan, tegola ... Leggi su justcalcio (Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 15:40:51 Arrivano conferme dal: Adelhato la sua nuova. L’exdel Milan, che da poco si era svincolato dal Benfica, è infatti ufficialmente undell’Al, allenata dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia, e che milita nel campionato saudita. Ha scelto la maglia numero 49 per questa nuova avventura.: è stato anche al Genoa, centrocampista classe ’89, oltre aver vestito la maglia rossonera, in Italia è stato anche al Genoa. All’estero, ha militato nel Lens, nel Tottenham, nel Qpr e nel Fulham prima di sbarcare nel campionato portoghese, con il Benfica, lasciato ufficialmente lo scorso 2 settembre. Guarda il video Milan, tegola ...

