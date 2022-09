Corriere dello Sport – in arrivo il rinnovo fino al 2025

Leggi su justcalcio

(Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-22 14:34:44 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: BOLOGNA – Giocatori in scadenza nel 2023 sotto i riflettori di Sartori fin dal suoal Bologna. Per evitare nuovi casi Svanberg infatti la dirigenza rossoblù si è attivata immediatamente per Schouten e Dominguez. E così se Schouten ha già firmato il contrattoal, nei prossimi giorni è atteso Pablo Sabbag, procuratore di Dominguez, per un altro prolungamento. La bozza d’intesa già c’è, con adeguamento e allungamento anche per luial. Per un doppio obiettivo: la società rossoblù ci tiene a far sentire tranquilli contrattualmente i proprio giocatori ma anche per la filosofia di Sartori già vista all’Atalanta. Vale a dire tenere sotto controllo il cartellino dei giocatori ...