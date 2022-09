(Di domenica 25 settembre 2022) Sabato, 24 settembre, lungo l'strada A14 gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Vasto Sud hannoun uomo, sorpreso in possesso di un ingente carico dia bordo ...

GINA32451015 : RT @leggoit: #Pescara Corriere arrestato sull'A14: aveva 12kg di cocaina nascosta nell'auto - leggoit : #Pescara Corriere arrestato sull'A14: aveva 12kg di cocaina nascosta nell'auto - lanuovariviera : Droga, corriere arrestato sull'A14. Aveva 11 chili di cocaina - AnsaAbruzzo : Droga: corriere arrestato su A14, aveva 11 kg di cocaina - TuttoQuaNews : RT @Corriere: L’olandese van der Poel arrestato dopo lite , inizia la gara e si ritira -

Corriere della Sera

...l' autostrada A14 gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Vasto Sud hanno... I poliziotti si sono così accostati accanto all'uomo, un, per controllare se avesse ...... è stato sequestrato ieri sull'autostrada A14 dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Vasto Sud che hannoun uomo, un italiano, poi rinchiuso nel carcere di Lanciano. Gli ... Van der Poel arrestato dopo una lite in albergo, inizia il Mondiale di ciclismo ma si ritira Sabato, 24 settembre, lungo l'autostrada A14 gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Vasto Sud hanno arrestato un uomo, sorpreso in possesso di un ingente carico ...CHIETI Un carico di 11,8 chilogrammi di cocaina, che sul mercato al dettaglio potrebbe rendere all’incirca un milione di euro, è stato sequestrato ieri sull’autostrada A14 dagli agenti della Sottosezi ...