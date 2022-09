Coronavirus in Italia, quasi 19mila nuovi casi e 13 morti. Tasso di positività in aumento (Di domenica 25 settembre 2022) Sono 18.797 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 22.265. Le vittime sono 13, in calo rispetto a ieri (43). Il Tasso... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 settembre 2022) Sono 18.797 icontagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 22.265. Le vittime sono 13, in calo rispetto a ieri (43). Il...

corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Italia, 18.797 contagi e 13 morti: bollettino 25 settembre ??Leggi di più su - palermo24h : Il bollettino Covid di oggi, la situazione in Italia - palermo24h : Ultime Covid Italia: 18.797 nuovi casi e 13 decessi. In Sicilia 3 vittime - eligio68 : @MadameA02 Eh, e non dimentichi neppure che il coronavirus era in Italia da 6 mesi ma il ministero era troppo impeg… - pleccese : Covid oggi Italia, 18.797 contagi e 13 morti: bollettino 25 settembre ??Leggi di più su -