Corea del Nord lancia missile balistico nel mar del Giappone

Agenzia_Ansa : Corea del Nord lancia missile balistico verso Mare Orientale - Asia - ANSA - LaStampa : Corea del Nord, lanciato missile balistico verso la costa orientale - MarcoDal4 : @Luca_Gherardini @Kapellima @Speziale11 @jacopo_iacoboni Vabbè le dichiarazioni della Corea del Nord valgono meno c… - Korean_Sunbae : >.< Ci sono tanti informazioni di Corea del Sud!! qua! clicca! - Billa42_ : Corea del Nord: nuovo lancio di missile balistico -

Alla fine di luglio, laSud ha sbloccato miliardi di dollari per fare lo stesso. Lunedì 12 settembre, il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha persino invitato il Messico a ...LaNord ha lanciato un missile balistico non identificato nel MarGiappone. Lo riferisce l'esercito sudcoreano secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Yonhap. LaNord ha ...La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato nel mar del Giappone, secondo quanto riferito dall’esercito sudcoreano, a pochi giorni dall’arrivo di una portaerei statunitense per ...La Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di un missile balistico. Il test arriva mentre iniziano le esercitazioni Corea del Sud-USA.