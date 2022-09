Coppa del Mondo Scherma Paralimpica, Giordan porta al trionfo il team della sciabola (Di domenica 25 settembre 2022) Pisa – Si chiude con l’Inno di Mameli la Coppa del Mondo Paralimpica di Scherma a Pisa con l’Italia che fa risuonare le sue note all’interno del PalaCus grazie alla vittoria della squadra azzurra di sciabola. Nella nuova prova open, infatti, Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci, Andreea Mogos e Rossana Pasquino si sono imposti superando prima la Francia 20-11 e poi la Polonia in finale all’ultima stoccata. Grande merito del risultato va al romano delle Fiamme Oro Giordan, che in ultima frazione è stato autore di una incredibile rimonta dal 9-15 al 20-19. Azzurri protagonisti anche nella prova di fioretto maschile a squadre con Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini e Michele Massa che si sono piazzati in seconda posizione. I ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 25 settembre 2022) Pisa – Si chiude con l’Inno di Mameli ladeldia Pisa con l’Italia che fa risuonare le sue note all’interno del PalaCus grazie alla vittoriasquadra azzurra di. Nella nuova prova open, infatti, Edoardo, Gianmarco Paolucci, Andreea Mogos e Rossana Pasquino si sono imposti superando prima la Francia 20-11 e poi la Polonia in finale all’ultima stoccata. Grande merito del risultato va al romano delle Fiamme Oro, che in ultima frazione è stato autore di una incredibile rimonta dal 9-15 al 20-19. Azzurri protagonisti anche nella prova di fioretto maschile a squadre con Matteo Betti, Marco Cima, Emanuele Lambertini e Michele Massa che si sono piazzati in seconda posizione. I ...

