peppesz : RT @MilkoSichinolfi: Questa sarebbe la candidata alla presidenza del consiglio. Dopo Draghi. Ps. Le minuscole non sono un refuso. #votiDE… - ainola6868 : RT @MilkoSichinolfi: Questa sarebbe la candidata alla presidenza del consiglio. Dopo Draghi. Ps. Le minuscole non sono un refuso. #votiDE… - senzatregua1 : RT @NauticaReport: Confindustria Nautica: Consiglio di Presidenza a bordo di Nave Duilio - Marina Militare Italiana - Brizioful : RT @giangolz: Patriottismo vuole che se sei stata ministro di questa Repubblica, se ne sei parlamentare e, soprattutto, se sei la candidata… - giangolz : Patriottismo vuole che se sei stata ministro di questa Repubblica, se ne sei parlamentare e, soprattutto, se sei la… -

Entilocali-online

"Il Salone Nautico Internazionale di Genova sta andando meglio delle più rosee previsioni": lo ha detto il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. Ildidi Confindustria Nautica si è svolto ieri a bordo della Nave Duilio, cacciatorpediniere lanciamissili della Marina Militare italiana. "La presenza del Duilio ha dato lustro ......diretta sulle elezioni Regionali della Sicilia 2022 che daranno la nuova maggioranza in... 6 candidati per ladi Regione, 900 quelli invece in corsa per uno dei 70 seggi dell'... Consiglio Presidenza Confindustria Nautica a bordo Nave Duilio-Marina Militare Roma, 25 set. (Adnkronos) – "Il Salone Nautico Internazionale di Genova sta andando meglio delle più rosee previsioni": lo ha detto il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. Il Consiglio ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha trascorso la vigilia delle elezioni politiche nella sua abitazione di Città della Pieve. (ANSA) ...