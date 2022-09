Consiglio Presidenza Confindustria Nautica a bordo Nave Duilio-Marina Militare (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il Salone Nautico Internazionale di Genova sta andando meglio delle più rosee previsioni”: lo ha detto il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Nautica si è svolto ieri a bordo della Nave Duilio, cacciatorpediniere lanciamissili della Marina Militare italiana. “La presenza del Duilio ha dato lustro alla cerimonia di apertura, contribuito all’ attenzione dei media, oltre a testimoniare l’attività di protezione del commercio internazionale delle imprese italiane” ha spiegato Cecchi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il Salone Nautico Internazionale di Genova sta andando meglio delle più rosee previsioni”: lo ha detto il Presidente di, Saverio Cecchi. Ildidisi è svolto ieri adella, cacciatorpediniere lanciamissili dellaitaliana. “La presenza delha dato lustro alla cerimonia di apertura, contribuito all’ attenzione dei media, oltre a testimoniare l’attività di protezione del commercio internazionale delle imprese italiane” ha spiegato Cecchi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

