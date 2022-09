Conferenza stampa Ungheria-Italia, Mancini: «Niente panico» (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo la vittoria di venerdì contro l’Inghilterra, l’Italia torna in campo per affrontare la capolista a sorpresa del girone 3 della Lega A di Uefa Nations League, l’Ungheria. Il fischio d’inizio è previsto alla “Puskás Aréna” per le 20:45. La diretta TV della sfida sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Ecco le parole del c.t azzurro Roberto Mancini nella Conferenza stampa alla vigilia di Ungheria-Italia. Ungheria-Italia, Mancini in Conferenza stampa: «Giocare in Ungheria non è mai semplice» L’allenatore jesino ha esordito commentando la partita che si aspetta di giocare domani in Ungheria: «Giocare in Ungheria non è mai semplice. Mi fa ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 25 settembre 2022) Dopo la vittoria di venerdì contro l’Inghilterra, l’torna in campo per affrontare la capolista a sorpresa del girone 3 della Lega A di Uefa Nations League, l’. Il fischio d’inizio è previsto alla “Puskás Aréna” per le 20:45. La diretta TV della sfida sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Ecco le parole del c.t azzurro Robertonellaalla vigilia diin: «Giocare innon è mai semplice» L’allenatore jesino ha esordito commentando la partita che si aspetta di giocare domani in: «Giocare innon è mai semplice. Mi fa ...

