Come la Nigeria punta a fornire energia elettrica a tutti i suoi abitanti (Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 set – Pur vivendo in una nazione che è un grosso produttore di petrolio e gas, la metà della popolazione della Nigeria, circa 90 milioni di persone, non ha ancora accesso all’energia elettrica. Chi al contrario ce l’ha, deve fare i conti con frequenti blackout che costringono molti Nigeriani a usare generatori diesel, i quali oltre ad essere costosi son pure inquinanti. Il governo di Abuja ha capito che questa situazione è insostenibile e per tale motivo sta cercando 10 miliardi di investimenti per finanziare un piano che punta non solo a fornire elettricità a chi ne è privo, ma anche a usare fonti rinnovabili. Nigeria, non solo energia elettrica: il piano del governo Nel breve termine il governo punta a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 set – Pur vivendo in una nazione che è un grosso produttore di petrolio e gas, la metà della popolazione della, circa 90 milioni di persone, non ha ancora accesso all’. Chi al contrario ce l’ha, deve fare i conti con frequenti blackout che costringono moltini a usare generatori diesel, i quali oltre ad essere costosi son pure inquinanti. Il governo di Abuja ha capito che questa situazione è insostenibile e per tale motivo sta cercando 10 miliardi di investimenti per finanziare un piano chenon solo aelettricità a chi ne è privo, ma anche a usare fonti rinnovabili., non solo: il piano del governo Nel breve termine il governoa ...

livic751 : RT @IlPrimatoN: La metà della popolazione della Nigeria, circa 90 milioni di persone, non ha ancora accesso all’energia elettrica. Il piano… - IlPrimatoN : La metà della popolazione della Nigeria, circa 90 milioni di persone, non ha ancora accesso all’energia elettrica.… - mascot_2001 : @renoomokri Oga come to nigeria - GiuseppeAscatig : 'Der Spiegel' oggi lancia l'allarme popolazione umana sul pianeta che raggiunge 8 x 10^9 abitanti!! L'india a breve… - qc5973 : @TerreImpervie @a_meluzzi Dufficile non essere d’accordo, Ma guardassi paesi come Nigeria/India/Egitto/Pakistan, mica l’Italia. -