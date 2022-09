Ciro Immobile lascia la Nazionale: caso clamoroso, "pare che Lotito..." (Di domenica 25 settembre 2022) Fuori un altro. Roberto Mancini perde anche Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non è partito con la Nazionale per la trasferta in Ungheria, gara decisiva per definire la capolista del girone di Nations League. La Scarpa d'oro 2020 aveva saltato già il match di Milano contro l'Inghilterra per un infortunio muscolare ed è rimasto quindi a casa. Immobile, questa mattina, fa sapere la Figc, si è sottoposto a Milano "ad accertamenti clinici e strumentali che ne hanno confermato l'indisponibilità per la gara di domani in Ungheria''. Il laziale ha comunque raggiunto con la squadra l'aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al ct, che ieri sera era rientrato nella capitale per poter votare questa mattina. Mancini "pur apprezzando la disponibilità del calciatore, constatato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Fuori un altro. Roberto Mancini perde anche. L'attaccante della Lazio non è partito con laper la trasferta in Ungheria, gara decisiva per definire la capolista del girone di Nations League. La Scarpa d'oro 2020 aveva saltato già il match di Milano contro l'Inghilterra per un infortunio muscolare ed è rimasto quindi a casa., questa mattina, fa sapere la Figc, si è sottoposto a Milano "ad accertamenti clinici e strumentali che ne hanno confermato l'indisponibilità per la gara di domani in Ungheria''. Il laziale ha comunque raggiunto con la squadra l'aeroporto di Malpensa, dove sul volo in arrivo da Roma il gruppo si è riunito al ct, che ieri sera era rientrato nella capitale per poter votare questa mattina. Mancini "pur apprezzando la disponibilità del calciatore, constatato ...

