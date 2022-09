Cina pronta a occupare il vuoto lasciato dalla Russia (Di domenica 25 settembre 2022) Nella raccapricciante situazione che verte lo scacchiere internazionale si inserisce l’analisi del periodico “Il Foglio” secondo il quale ci sono due sedi diplomatiche importanti, in Italia, molto interessate alla campagna elettorale e al governo che verrà dopo il 25 settembre, che sono attualmente in attesa della nomina di un ambasciatore. Questa volta nessun candidato alle elezioni politiche italiane ha potuto ottenere la tradizionale fotografia con l’ambasciatore americano, non ancora nominato dall’Amministrazione Biden. Ma pure l’ambasciata cinese, privata del funzionario più alto in grado che può prendere decisioni politiche rappresentando il Partito all’estero, ultimamente ha iniziato a cercare visibilità con metodi tra l’aggressivo e il maldestro, e così finisce per somigliare sempre di più alla sede diplomatica di Via Gaeta, quella della Federazione Russa . Tra la foto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022) Nella raccapricciante situazione che verte lo scacchiere internazionale si inserisce l’analisi del periodico “Il Foglio” secondo il quale ci sono due sedi diplomatiche importanti, in Italia, molto interessate alla campagna elettorale e al governo che verrà dopo il 25 settembre, che sono attualmente in attesa della nomina di un ambasciatore. Questa volta nessun candidato alle elezioni politiche italiane ha potuto ottenere la tradizionale fotografia con l’ambasciatore americano, non ancora nominato dall’Amministrazione Biden. Ma pure l’ambasciata cinese, privata del funzionario più alto in grado che può prendere decisioni politiche rappresentando il Partito all’estero, ultimamente ha iniziato a cercare visibilità con metodi tra l’aggressivo e il maldestro, e così finisce per somigliare sempre di più alla sede diplomatica di Via Gaeta, quella della Federazione Russa . Tra la foto ...

