Ciclismo, un buon Mondiale per l’Italia. Rota ha sfiorato la medaglia, Trentin e Bettiol in top10 (Di domenica 25 settembre 2022) L’ottantanovesima edizione della corsa iridata per gli uomini elite si è chiusa con un successo di Remco Evenepoel da assoluto dominatore, arrivando da solo al traguardo con un vantaggio abissale sui suoi avversari. In una corsa dallo sviluppo piuttosto inusuale, l’Italia è riuscita in qualche modo a superare le aspettative della vigilia. Andiamo ad analizzare il Mondiale di Wollongong degli azzurri. Partiamo subito dai risultati: due italiani hanno chiuso la gara in top 10 con Matteo Trentin quinto ed Alberto Bettiol in ottava piazza. Dopo la mitica doppietta di Ballan e Cunego di Varese 2008, questo era accaduto solo nel 2019 quando al beffardo secondo posto del solito Trentin, si aggiunse Gianni Moscon che riuscì a finire quarto. Anche solo da un punto di vista numerico, il risultato è da ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) L’ottantanovesima edizione della corsa iridata per gli uomini elite si è chiusa con un successo di Remco Evenepoel da assoluto dominatore, arrivando da solo al traguardo con un vantaggio abissale sui suoi avversari. In una corsa dallo sviluppo piuttosto inusuale,è riuscita in qualche modo a superare le aspettative della vigilia. Andiamo ad analizzare ildi Wollongong degli azzurri. Partiamo subito dai risultati: due italiani hanno chiuso la gara in top 10 con Matteoquinto ed Albertoin ottava piazza. Dopo la mitica doppietta di Ballan e Cunego di Varese 2008, questo era accaduto solo nel 2019 quando al beffardo secondo posto del solito, si aggiunse Gianni Moscon che riuscì a finire quarto. Anche solo da un punto di vista numerico, il risultato è da ...

